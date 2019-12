Convegno ad Aosta sulla prevenzione dei suicidio Pubblicato: Lunedì, 09 Dicembre 2019 17:27

AOSTA. Si svolgerà il prossimo 13 dicembre ad Aosta, nel salone Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, il convegno dal titolo "Prevenzione del suicidio: una sfida per la società".

L'iniziativa è organizzata dall'Amministrazione regionale insieme all'Azienda Usl della Valle d'Aosta. "Sarà l’occasione per fare un analisi dell’attività svolta dal Dipartimento di salute mentale nell'ambito degli interventi negli atti anticonservativi ", si legge in una nota, "e approfondire la situazione in Valle d’Aosta con i relativi interventi di prevenzione attuabili".

Il programma del convegno, che inizierà alle ore 21, prevede gli interventi della direttrice del Dipartimento di salute mentale, Anna Maria Beoni; del dirigente medico psichiatra Valerio Ricci e del Direttore della struttura complessa di psichiatria di Biella, Roberto Merli. Interverranno inoltre per i saluti il presidente della Regione Antonio Fosson, l'assessore alla sanità Mauro Baccega ed il commissario dell'Ausl Claudio Pescarmona.

C.R.