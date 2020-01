Paolo Ruffini in scena allo Splendor con lo spettacolo Up & Down Pubblicato: Giovedì, 02 Gennaio 2020 14:11

AOSTA. La Saison Culturelle presenta sabato 11 gennaio 2020, alle ore 21, lo spettacolo Up & Down al Teatro Splendor di Aosta.

Lo spettacolo è costruito sull’intenzione di Paolo Ruffini di realizzare uno straordinario one man show, con imponenti scenografie ed effetti speciali. Parte però una sequela di boicottaggi e rocambolesche interruzioni in cui gli attori fanno irruzione dimostrando di essere molto più abili di lui.

Up & Down è uno spettacolo comico e commovente che racconta delle relazioni umane. Un’indagine diretta e poetica sulla società: l’ironia e l’irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta la bellezza che risiede nelle diversità. Il comico livornese lo porta in scena con la partecipazione di sei giovani attori, uno autistico e cinque con la sindrome di Down, della compagnia Mayor von Frinzius nata nel 1997, diretta dal regista Lamberto Giannini e in collaborazione con l’associazione “Haccompagnami”.

Il prezzo del biglietto è per la Platea (20 Euro quello intero e 16 Euro il ridotto) e per la Galleria (nell'ordine 15 e 12 Euro). Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Pleine Saison e Tuttoteatro e Sipario .

In aggiunta alla rappresentazione delle ore 21, è stata prevista una replica alle ore 17 per offrire la possibilità di assistere allo spettacolo a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.

