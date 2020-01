Grease il musical in scena allo Splendor di Aosta Pubblicato: Venerdì, 03 Gennaio 2020 09:16

AOSTA. La Compagnia della Rancia porterà in scena al teatro Splendor di Aosta il musical di Grease. L'appuntamento doppio - mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio prossimi alle ore 21 - rientra nel quadro degli eventi proposti dalla Saison Culturelle.

In oltre 20 anni di successi in Italia con la Compagnia della Rancia, Grease il musical si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l'esperienza di andare a teatro. Dallo storico debutto a teatro in Italia nel 1997 a oggi, lo spettacolo si è rinnovato ma ha sempre mantenuto gli ingredienti che ne hanno decretato lo strepitoso successo. I veri protagonisti di Grease sono, infatti, il rock'n'roll e le atmosfere da fast food, pigiama party, i giubbotti di pelle e le gonne a ruota, il ciuffo alla Elvis e la brillantina: simboli intramontabili di una generazione che, portati in scena con ritmo e colore, hanno trasformato lo spettacolo in un fenomeno inimitabile.

I biglietti dello spettacolo sono per platea (24 Euro l'intero e 20 Euro il ridotto) e per galleria (18 Euro l'intero e 15 il ridotto). Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Pleine Saison, Minisipario e Fantasia.

La Saison Culturelle 2019/2020 è realizzata col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al punto vendita presso il Museo Archeologico Regionale di piazza Roncas, ad Aosta.

