Un Gran galà di poesia per festeggiare il 2020 Pubblicato: Sabato, 04 Gennaio 2020 10:59

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Salone ducale del Municipio di Aosta ospiterà la prossima settimana un Gran galà di poesia, una festa di parole e musica per celebrare l'arrivo del nuovo anno.

L'iniziativa è del Circolo del Cardo che, con il patrocinio del Comune, porterà ad esibirsi i poeti del circolo e la pianista Antonietta Assini.

"Attraverso le voci della poesia e della musica essi ricreano gli ambienti naturali, le atmosfere, in cui sono serrate le impressioni, le sensazioni e le emozioni delle loro esistenze - si legge nella presentazione dell'iniziativa - Le immagini della natura nel succedersi dei mesi si fanno metafora dello scorrere del tempo, diventano paesaggi interiori e il ritmo del ciclo solare si sovrappone ed assimila a quello esistenziale, quel mondo di suoni, colori e luci che cambia ad ogni stagione, cambia anche ad ogni fase della vita ed essi, poeti e musicisti, immersi nelle contrastanti colorazioni dei mesi, rassicurati dalla stagionale ciclicità, vanno col pensiero e il desiderio oltre il confine dello spazio-tempo reale per sognare l’inizio di una stagione che non c’è, quella della nascita perenne".

L'appuntamento è per venerdì 10 gennaio alle ore 20.45.

redazione