Vernissage des expositions à la Maison du Val d'Aoste de Paris

PARIS. Vendredi 17 janvier à partir de 18h30, à la Maison du Val d'Aoste de Paris, il y aura l'inauguration des expositions Les Couleurs d'un voyage du Mont-Joux à Montmartre de l'artiste Etto Margueret et Passages de l'artiste Sonia Biagiotti. Ces deux expositions proposées à Paris, à la Maison du Val d'Aoste, permettront de faire connaître, une fois encore, les excellents artistes valdôtains dans le milieu francophone.

L'inauguration sera animée par la chorale Les Hirondelles.

« Etto » Margueret se passe presque de présentation : il quitte tout jeune sa Coumba Freida tant aimée pour se rendre à Paris, où il fait la connaissance de celui qui va devenir son maître, Alphonse Perron, dont il fera plus tard le portrait. Son style s'avère unique : il privilégie les couleurs vives et les thèmes agrestes, les visages longs et les paysages surréels, avec des incursions incessantes dans le monde de la musique (Beatles et Rolling Stones tout d'abord). À l'âge de 90 ans – il a fêté son anniversaire le 31 juillet 2019 – il sait encore transmettre la gaieté, l'insouciance et un brin de liberté au travers de ses œuvres, où les couleurs se marient d'une manière absolument inhabituelle.

Sonia Biagiotti participe depuis plus de dix ans à la Foire de Saint-Ours, où elle expose ses œuvres curieuses, réalisées en recyclant des matériaux du monde paysan, du jute des sacs aux portes des placards en bois. Le résultat final est particulier, résolument original. Son intérêt pour l'histoire médiévale apparaît dans ses « couples de châtelains » et dans sa représentation quasi byzantine des saints valdôtains, stèles modernes qui évoquent le passé de notre Vallée.

