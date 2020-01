Il Forte di Bard riapre al pubblico il 1° febbraio Pubblicato: Giovedì, 23 Gennaio 2020 08:37

BARD. Sabato 1° febbraio il Forte di Bard riapre al pubblico con alcune novità, come il nuovo piano tariffario per il 2020 e cambiamenti negli allestimenti e nelle strutture di accoglienza.

Partiamo dalle tariffe. Il Comitato di Indirizzo dell'Associazione ha approvato nuove politiche tariffarie e formule cumulative per ottimizzare la fruizione dell'offerta culturale (consultabili sul sito web del Forte). Inoltre è stata creata una tariffa di accesso al solo monumento pari a 3,00 euro (ridotto a 2,00 euro per le scuole).

Tra le altre novità c'è lo spostamento della biglietteria alla base della fortezza, vicino alla partenza degli ascensori panoramici. Inoltre sono stati razionalizzati i percorsi del pubblico e attivati controlli elettronici con tornelli in corrispondenza degli accessi pedonali per migliorare il flusso delle percorrenze, ridurre i tempi delle attese in coda e offrire al pubblico una comunicazione immediata, chiara e diversificata delle diverse tipologie di visita e di proposte.

Con la riapertura del Forte riparte anche la programmazione delle esposizioni. A febbraio sono previste tre nuove mostre: la 55esima edizione di Wildlife Photographer of the Year aperta proprio dal 1° febbraio; PhotoAnsa 2019 dall'8 febbraio e Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a Picasso dal 14 febbraio.







