Gli eventi del 2019 fotografati e raccontati in una mostra al Forte di Bard



PhotoAnsa apre l'8 febbraio

BARD. Venerdì prossimo, 7 febbraio, il Forte di Bard inaugura la mostra PhotoAnsa con le immagini più significative del 2019 che raccontano i principali avvenimenti mondiali dell'anno passato. L'esposizione, aperta al pubblico dall'8 febbraio al 7 giugno 2020, si basa sull'omonimo volume fotografico dell'agenzia. Dodici le sezioni corrispondenti alle tematiche trattate nel volume a cominciare dalla prima donna eletta alla guida della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Seguono le immagini straordinarie della demolizione del ponte Morandi a Genova, che non fanno passare in secondo piano l’angoscia delle famiglie sfollate dalle loro case e la disperazione dei parenti delle vittime. È la volta di un’altra immagine che simboleggia, nella sua tragicità, l’anno trascorso, quella di padre e figlia morti abbracciati sul greto di un torrente al confine tra Messico e Stati Uniti nel tentativo di aggirare il muro fatto consolidare dal presidente Trump. Si ritorna poi in Italia dove, dalle spiagge della riviera romagnola ai palazzi della politica nella Capitale, si assiste alla fine del governo giallo-verde che lascia il passo, sotto lo sguardo del presidente Mattarella, alla nuova coalizione Pd-5 stelle. Poi Parigi: colpita in pochi mesi dalle violente manifestazioni dei Gilet gialli e dall’incendio della cattedrale di Notre-Dame. Le manifestazioni di intolleranza scuotono anche le periferie romane, tra sgomberi di case occupate e proteste contro le famiglie di etnia rom, dove a pagare sono sempre gli ultimi e più indifesi, i bambini. Ma il volto dominante dell’anno è quello di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che ha trascinato nelle piazze del pianeta milioni di giovani a manifestare sulla tragedia dell’ambiente. Quindi la parola allo sport, con l’assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi invernali del 2026, 70 anni dopo quelli che si erano tenuti nella località ampezzana, e con la squadra di calcio femminile che, pur eliminata ai quarti di finale, vive la sua esperienza ai mondiali di Francia come una vittoria in uno sport da sempre ritenuto territorio esclusivo dei maschi. Mentre i giovani internettiani che passano ore incollati ai monitor scoprono i ricchissimi tornei di eGames, è ancora una donna, Federica Pellegrini, a chiudere il PhotoAnsa 2019. L'inaugurazione sarà preceduta da una conferenza nella sala Archi Candidi del Forte, prevista alle ore 16 e promossa da Ansa, intitolata "Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Valle d'Aosta in Italia e nel mondo". C.R.