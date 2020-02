Un fiume rosa sulla neve per l'ottava edizione di I Light Pila



Con Radio Deejay, l'attore svedese Daniel Nilsson e la raccolta fondi contro il tumore al seno

AOSTA. L'8 febbraio le nevi di Pila si illuminano di rosa con I Light Pila, la fiaccolata aperta a tutti che porta nella località sciistica valdostana tanta musica e solidarietà. Quest’anno a partire dalle 13.30 lo skivillage di I Light Pila sarà animato dalla presenza di Radio DeeJay con Dj Maurino che si occuperà della musica, animando il parterre fin dai preparativi. Nicola Vitiello sarà sul palco da dove si festeggerà l'arrivo della fiaccolata. Ci sarà anche Daniel Nilsson: il noto modello e attore svedese ospite di questa ottava edizione dell'evento è un appassionato snowboarder che ama frequentare la Valle d’Aosta. I fondi raccolti durante la manifestazione saranno devoluti a Komen Italia per sostenere la lotta ai tumori del seno. Adulti bambini ed anche i cani, con sci snowboard e pure a piedi, tutti possono partecipare con la fiaccola a luci led rosa, simbolo della manifestazione. È possibile iscriversi on line dai siti web del comprensorio di Pila o di Komen o anche di persona recandosi alla biglietteria della funivia Aosta-Pila e negli esercizi aperti al pubblico nella stazione sciistica. Chi non può o non vuole sciare può comunque dare un contributo con una donazione/iscrizione minima di 15 euro (8 euro per i minori di 14 anni accompagnati da un adulto). Per l’occasione la telecabina Aosta-Pila rimarrà in funzione fino alle ore 23.00. Inoltre lo skipass per chi parteciperà alla fiaccolata sarà di 31,00 Euro anziché 46,00 Euro e, sempre per i partecipanti, l'andata e ritorno con la telecabina sarà gratuita. C.R.