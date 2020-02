Alla Saison culturelle lo spettacolo di Ramin Bahrami & Danilo Rea



Bach is in the air è il primo degli appuntamenti che la Saison dedica al musicista tedesco

AOSTA. La Saison Culturelle 2019/2020 propone venerdì 14 febbraio, alle ore 21, il concerto di Ramin Bahrami & Danilo Rea. "Due uomini liberi che affrontano musica libera". Sta probabilmente in queste parole di Ramin Bahrami la definizione e sintesi migliore del loro concerto, intitolato Bach is in the air, che è il primo degli appuntamenti che la Saison dedica al grande musicista tedesco. L’incontro prevede il fortunato sodalizio fra il massimo esegeta vivente della musica di Johann Sebastian Bach e il più grande pianista jazz italiano. Bach, se possiamo essere audaci, è una scusa. Mai come in questo caso la protagonista assoluta è la musica. Esiste solo una Musica ed è quella che riesce ad arrivare negli angoli più nascosti dell’animo, a scrollargli di dosso la polvere e a dotarli di vita nuova. Per questo Bach è una scusa ed allo stesso tempo un tramite perché rappresenta appieno la perfezione musicale che coniuga la certezza delle forme e delle strutture con la genialità delle melodie, le famose otto battute che riescono nel piccolo miracolo di rendere diversa e migliore la nostra vita e che ci fanno scoprire mondi che fino ad un attimo prima non sapevamo esistessero. Quindi l’incontro fra Bahrami e Rea nient’altro è se non il nobile tentativo di coniugare il rigore tipico della musica di Bach con l’improvvisazione che è propria del jazz per cercare di arrivare alla Musica. Vuol dire cercare le curve della vita, percorrerle, assecondarle. Vuol dire anche deviare dalla strada maestra per cercare nuovi orizzonti. Il prezzo del biglietto è intero 15 Euro, quello del ridotto 12 Euro e lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Pleine Saison, Tuttomusica, Musica Classica. Il concerto si svolgerà al Teatro Splendor di Aosta e sarà preceduto, il 12 febbraio alla biblioteca B. Salvadori di Aosta, da un incontro guida all'ascolto. redazione