Musei da Vivere, gli appuntamenti di marzo al Mar e parco megalitico



Attività per famiglie nei due musei di Aosta AOSTA. Proseguono nel mese di marzo gli appuntamenti della rassegna Musei da Vivere proposta dal Mar - Museo Archeologico Regionale e dal parco museo archeologico di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta. Il primo evento si terrà domenica 1 con Museo in famiglia, una iniziativa dedicata alle famiglie con bambini che si svolge ogni prima domenica del mese. Alle 14.30 e alle 16.30 all'area megalitica ed al Mar delle visite didattiche permetteranno di imparare divertendovi, con attività per grandi e piccini giocate sulla scoperta della preistoria e della storia valdostana. Si prosegue domenica 8 con la Festa della donna al museo. Sempre alle 14.30 e alle 16.30 si potranno seguire esclusivi percorsi accompagnati dagli archeologi per immergersi nelle storie rivelate da antichi siti e reperti di Aosta. Gli archeologi condurranno alla scoperta delle antiche culture valdostane anche giovedì 19, negli stessi orari, in entrambi i siti di Aosta, per festeggiare tutti i papà con Festa del papà al museo. In questo caso la prenotazione è obbligatoria, telefonando al 348 899 8866 entro le 12.00 del giorno precedente. Infine domenica 29, sempre dalle dalle 14.30 alle 16.30, Il Museo archeologico regionale propone per tutta la famiglia Disegniamo l'arte! in occasione del progetto promosso da Abbonamento Musei. Osservando le opere esposte nel museo, ci si potrà cimentare nella loro riproduzione artistica e mettere in pratica la propria creatività (ingresso gratuito per i possessori dell’Abbonamento Musei). Il costo di tutte le attività del mese, comprensivo di ingresso al sito, è di 7 euro per gli adulti, tre per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e gratuito sotto i 6 anni. redazione