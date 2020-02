Cogne, rinviato l'incontro-dibattito sul lupo



L'evento organizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso si terrà in un'altra data COGNE. Non ci sarà l'incontro-dibattito sulla convivenza con il lupo in programma oggi pomeriggio a Cogne dedicato alla presenza del lupo in Valle d'Aosta. Lo annuncia l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso che ha organizzato l'iniziativa. L'incontro "è stato rinviato a data da destinarsi", si legge in una nota. Era prevista la partecipazione del direttore del Parco, Antonio Mingozzi; di Bruno Bassano, veterinario e responsabile del servizio biodiversità dell’Ente Parco; di Christian Chioso, tecnico dell'assessorato Ambiente, Risorse Naturali e Corpo Forestale, e di Luca Giunti, ricercatore naturalistico e divulgatore, guardiaparco delle Aree Protette Alpi Cozie. redazione