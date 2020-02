Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd'hui : exposition



L'inauguration sera suivie de la projection du film Paris, Val d'Aoste AOSTE. « Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd'hui » est le titre de l'exposition qui sera inaugurée jeudi 5 mars 2020, à 17h30, à la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d'Aoste, dans le cadre du projet « La mémoire de l'émigration » et qui constitue l'une des initiatives organisées pour les Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste. Cette exposition présente un premier aperçu de l'émigration valdôtaine aux différentes époques et révèle dans quelles parties du monde les Valdôtains se sont rendus, mettant ainsi en lumière ce phénomène majeur de l'histoire de la Région : à partir du Moyen-Âge avec Saint-Anselme, le premier émigré valdôtain illustre, et les migrations saisonnières des Krämer (commerçants) de Gressoney et des artisans de la vallée du Lys, en passant par les premiers émigrés Valdôtains aux États-Unis (1860-1870) et par la fondation de l'association des émigrés de Paris (1897), ce parcours nous amène au fil de l'histoire jusqu'au XXIe siècle, avec les « émigrés 2.0 » (en 2019, plus de 6000 Valdôtains sont inscrits à l'AIRE, le Registre des Italiens résidant à l'étranger) dont Michela Ceccarelli a relevé les traces. Présentée par la Région autonome Vallée d'Aoste et le Conseil de la Vallée, cette exposition est le résultat d'un travail coordonné par Alessandro Celi, responsable du projet « La mémoire de l'émigration » auquel ont adhéré les associations culturelles de la Vallée, dont l'Académie Saint-Anselme d'Aoste, l'Association Augusta d'Issime, le Walser Kulturzentrum, la Fondation Émile Chanoux, l'Union de la Presse Francophone, le Comité des Traditions Valdôtaines, l'Association Valdôtaine Archives Sonores, l'Institut d'histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste, le Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains et le Centre d'études francoprovençales René Willien. L'inauguration, qui se tiendra en présence des Présidents de la Région et du Conseil de la Vallée, sera suivie de la projection du film « Paris, Val d'Aoste », réalisé en 1997 par Joseph Péaquin. Ce documentaire retrace l'histoire de l'émigration valdôtaine à Paris à travers les témoignages de nombreux émigrés et à l'aide de documents d'archives : un voyage grâce auquel le spectateur découvrira que, le plus souvent, les Valdôtains exerçaient la profession de chauffeur de taxi ou de frotteurs de parquet ; que la Cité Popincourt dans le 11e arrondissement à Paris était le quartier historique de l'émigration valdôtaine et assistera à un tournoi de tsan au stade d'Aulnay-sous-Bois, dans la proche banlieue parisienne.