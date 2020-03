Effetto Coronavirus sulle manifestazioni: si moltiplicano annullamenti e rinvii



Cancellati concerti, incontri, conferenze e inaugurazioni AOSTA. Sono numerose le iniziative e le manifestazione organizzate nei prossimi giorni sul territorio regionale che stanno subendo rinvii e annullamenti a causa della situazione Coronavirus. Tra questi c'è la tavola rotonda "Il futuro comune della montagna" prevista a Courmayeur il prossimo 9 marzo organizzata da Anci e Celva; il concerto di minibande dell'8 marzo proposta dalla Commanderie della Valle d Aosta e dalla Banda musicale di Pont Saint Martin; l'inaugurazione dell'esposizione "Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd'hui" alla biblioteca regionale di Aosta; la presentazione del libro di Gianni Torrione "Il tempo di Carré" in calendario domani ad Aymavilles; l'incontro dell'associazione Dora "L’8 marzo e oltre" previsto per oggi pomeriggio al CSV di Aosta; il concerto/reading proposto dalla Fondazione Natalino Sapegno a Morgex il 6 marzo in occasione di M'Illumino di meno. La biblioteca di Donnas inoltre annuncia la sospensione delle attività previste nel corso di questo mese ed il Gal Valle d'Aosta comunica la sospensione degli incontri previsti nei prossimi giorni sul territorio per presentare il bando di sviluppo turistico. redazione