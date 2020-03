Coronavirus, sospesi tutti gli eventi della Saison Culturelle



Annullato il concerto di Vinicio Capossela ad Aosta AOSTA. Il concerto di Vinicio Capossela del 6 marzo al Teatro Splendor di Aosta non ci sarà. L'appuntamento proposto nell'ambito della Saison Culturelle è uno dei tanti eventi cancellati per l'emergenza Coronavirus. Al momento tutti gli altri eventi dell'edizione 2019/2020 della rassegna culturale organizzata dalla Regione insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino sono sospesi. Alcuni potrebbero essere posticipati mentre altri saranno cancellati. "Gli Uffici attività culturali dell'Amministrazione regionale stanno provvedendo ad una verifica, data per data, su possibilità di recupero", fanno sapere da Palazzo regionale. Le modifiche al programma e le informazioni su eventuali rimborsi saranno rese note nei prossimi giorni. redazione