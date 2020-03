Il Forte di Bard lancia #ancheiosonoforte per condividere racconti ed esperienze in tempo di pandemia



La fortezza ha anche attivato la condivisione via social delle sue mostre BARD. Il Forte di Bard porta sui social - e direttamente a casa del pubblico - le sue mostre. Con le sale espositive costrette alla chiusura dalla pandemia Covid-19, il Forte ha deciso di far conoscere le mostre allestite nelle sale utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione organizzando un palinsesto culturale fatto di video pillole d'arte della mostra "Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a Picasso" e di schede informative delle esposizioni fotografiche "Wildlife Photographer of the Year", "PhotoAnsa" e "On assignment, una vita selvaggia". «L’intenzione è quella di offrire una proposta culturale virtuale che sia occasione di approfondimento dell’offerta espositiva attuale del Forte, che non è ora possibile fruire – spiega il direttore del Forte di Bard, Maria Cristina Ronc -. A questo si aggiunge un’ulteriore iniziativa sempre sui nostri canali social, che abbiamo chiamato #ancheiosonoforte, in cui invitiamo gli utenti a raccontare e a condividere, in questo difficile momento di emergenza, storie e racconti della loro vita quotidiana in cui, come una fortezza, hanno dovuto mostrare forza e coraggio. Un modo per restare connessi e creare una rete di condivisione e di solidarietà».



redazione