Courmayeur non rinuncia ai suoi Incontri



Tre conferenze virtuali su temi di attualità con la Fondazione Courmayeur Mont Blanc COURMAYEUR. Prendere il via mercoledì prossimo la rassegna on line Incontri di Maggio organizzata dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc e dalla biblioteca regionale di Aosta. La manifestazione propone tre appuntamenti virtuali, tutti alle ore 18, su temi di attualità a cui è possibile partecipare dal sito web della Fondazione. Il presidente Giuseppe De Rita il 13 maggio parlerà di "La Valle prima e dopo la pandemia", un momento di approfondimento sugli aspetti sociologici dell'emergenza in corso, sulla responsabilità dell'azione pubblica e sulla responsabilità dei singoli cittadini. Il prof. Mario Deaglio e l'avvocato Waldemaro Flick, entrambi del comitato scientifico della Fondazione, saranno i protagonisti dei successivi due appuntamenti in programma il 20 ed il 27 maggio intitolati rispettivamente "Il tempo delle incertezze" e "Traforo del Monte Bianco e Ponte Morandi. Le grandi sfide che si possono vincere". redazione