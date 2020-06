Visite serali nei castelli della Valle d'Aosta con le Nuits de Culture



Nei mesi di luglio e di agosto nei castelli di Fénis, Verrès, Sarriod de la Tour, Gamba, Savoia e dal Castello Reale e al Teatro Romano di Aosta Visite serali nei castelli della Valle d'Aosta con le Nuits de Culture AOSTA. Nei mesi di luglio e di agosto i castelli della Valle d'Aosta ospiteranno le Nuits de Culture, una serie di eventi culturali serali. L'evento è organizzato dall'assessorato regionale del turismo e dei beni culturali in occasione del prolungamento dell'orario di apertura in questa nuova fase dell'emergenza sanitaria. Le Nuits de Culture si svolgeranno i mercoledì dal 15 al 26 agosto con visite guidate a tema per gruppi di massimo 15 persone, su prenotazione. Il primo appuntamento è con il castello di Issogne. Le serate successive si svolgeranno ai castelli Gamba a Châtillon (22 luglio), Sarriod de la Tour di Saint-Pierre (29 luglio), Verrès (5 agosto), al Castel Savoia a Gressoney-Saint-Jean (12 agosto), al Castello di Fénis (19 agosto) e infine al Castello Reale di Sarre (26 agosto). Il costo sarà quello abituale di ingresso. Inoltre tutti i lunedì sera, a partire dal 20 luglio sino al 31 agosto, dalle ore 21 alle 23, si terranno visite guidate al Teatro Romano di Aosta al prezzo ridotto di 5,00 euro. "Crediamo - afferma il presidente della Regione e assessore al turismo Renzo Testolin - che da ogni criticità possa nascere una nuova opportunità ed è proprio in questa ottica che consideriamo necessario ampliare i tempi di fruibilità dei nostri siti. Allungare l’orario di visita anche nella serata riteniamo possa rappresentare, oltre che una necessità, anche una nuova e interessante offerta che il pubblico potrà sicuramente apprezzare per l’originalità e per il rinnovato fascino di vivere un’esperienza conoscitiva con i colori della sera". Elena Giovinazzo