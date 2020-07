Aosta, definito il cartellone degli eventi per l'estate 2020

Il capoluogo propone un calendario di eventi dedicati alla cultura, al gioco e all'artigianato. Già confermato anche il Marché Vert Noël

AOSTA. Orfana della manifestazione estiva clou - la Foire d'été - a causa delle disposizioni anti Covid, la città di Aosta si prepara ad ospitare numerosi altri eventi per la bella stagione. Nell'elenco delle manifestazioni approvato dalla giunta ci sono tante conferme, come il festival Strade del Cinema, GiocAosta e la rassegna Aosta Classica. Torneranno anche i Concerti Aperitivo e il festival F.O.N.O..

L'artigianato avrà i suoi spazi con le iniziative l'Artisanat en Place e la Scultura dal Vivo, inoltre sono già previsti il Marché Vert Noël e le Mostre-mercato. Nulla da fare invece per ora per gli eventi sportivi previsti da settembre sempre a causa della situazione epidemiologica.

"Crediamo che il ritorno alla normalità delle nostre vite pre-Covid-19, per quanto possibile, passi anche attraverso la riconquista della dimensione dell’intrattenimento, seppure condizionata dalle doverose norme a tutela della salute pubblica", dice la vicesindaco Antonella Marcoz. "Per questo motivo l'Amministrazione comunale ha compiuto uno sforzo importante al fine di riuscire a prevedere, nonostante le incognite non solo finanziarie del periodo, l’organizzazione di una serie di eventi e di manifestazioni a beneficio dei cittadini, ma che si prefiggono anche lo scopo di rilanciare l’immagine turistica di Aosta. In questa direzione - conclude Marcoz - si muovono anche alcune collaborazioni che troveranno sbocco in una campagna di comunicazione e in un nuovo portale web dedicati a promuovere le eccellenze del territorio".

Clara Rossi