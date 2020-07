Summer Yoga ai piedi del Monte Bianco

Nei mesi di luglio e agosto a Courmayeur

COURMAYEUR. Ai piedi del Monte Bianco è l'ora del Summer Yoga, rassegna dedicata ad una disciplina molto diffusa, ma ancora non del tutto conosciuta in tutti i suoi aspetti.

La manifestazione permetterà di far conoscere e far riscoprire questa pratica che crea armonia tra l'uomo e la natura attraverso lezioni con insegnanti Yani organizzate nel rispetto delle disposizioni anti Covid ed in un contesto naturale - quello di Courmayeur e del Monte Bianco - del tutto eccezionale.

Il Summer Yoga propone appuntamenti nei mesi di luglio e di agosto. I martedì e venerdì dal 14 luglio al 28 agosto la Scuola Yoga del Monte Bianco terrà lezioni gratuite pressi i prati della Maison Veille, dalle ore 10.30 alle ore 12. Gli altri appuntament: Yoga Dolce ad Entrèves (Auberge de la Maison) i giovedì mattina, Yoga per Tutti all'Hotel Crampon in strada La Villette i sabato mattina, Yoga Antistress presso il giardino della scuola elementare di via La Villette nei pomeriggi di sabato dalle 16.30 alle 18, il Sunday Yoga al parco Biollino le domeniche mattina. È anche possibile prenotare lezioni private nei giorni di lunedì.

Per partecipare è necessario portare tappetino e mascherina e prenotarsi contattando gli organizzatori di VdA Yoga (telefono 320 8737666, e-mail infovdayoga[at]gmail.com).

C.R.