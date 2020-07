A Champoluc il Concerto per Thierry

Evento di musica e solidarietà contro i tumori pediatrici

AYAS. Giovedì 16 luglio a Champoluc è in programma il Concerto per Thierry, una serata di musica e di solidarietà. In occasione dell'evento infatti gli artisti della Val d'Ayas si riuniranno in memoria di Thierry Burgay e per raccogliere fondi a favore della onlus Ugi - Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini.

Il concerto si svolgerà alle ore 21.15 presso l'auditorium MonterosaSpa di piazza Ramey.

La prenotazione è obbligatoria tramite il sito visitvaldayas.it e l'ingresso è gratuito.







redazione