Introd, la Festa del Pane Nero diventa un evento benefico

I pani cotti nel forno comunale saranno venduti per raccogliere fondi per l'emergenza Covid-19

INTROD. Nonostante l'interferenza del Covid-19, il forno comunale di Norat entrerà in funzione questa settimana in occasione dell'abituale Festa del Pane Nero di Introd. Quest'anno l'evento sarà però diverso dal solito: la vendita del pane infatti sarà l'occasione per raccogliere fondi per far fronte all'emergenza.

L'iniziativa si svolgerà venerdì 7 agosto a partire dalle ore 8. I volontari durante la mattina prepareranno i pani - circa 300 - che saranno cotti nel forno comunale nelle ore successive e poi venduti.

Il ricavato andrà ad aggiungersi alle donazioni già raccolte dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta con il fondo di solidarietà costituito nei mesi scorsi.

redazione