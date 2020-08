Fine settimana di escursioni al Parco Nazionale Gran Paradiso

Caccia alle stelle cadenti, yoga per tutta la famiglia, freeclimbing e Mindfulness Trekking

AOSTA. Il fine settimana appena iniziato propone una ricca serie di escursioni organizzate nel Parco Nazionale Gran Paradiso.

Oggi, venerdì, sono in programma le escursioni A Caccia di Stelle Cadenti a Valprato Soana e l'iniziativa Uomo & Natura: yoga in Vetta… per Tutta la Famiglia a Rhêmes-Notre-Dame. Domenica l'escursione Mondo Verde a Valsavarenche, Il Paesaggio Racconta: Passeggiata con l’Interprete Ambientale a Cogne; gli Gli Eroi del Nuovo Mattino - Free Climbing e Parco a Ceresole Reale; Wilderness e Uomo a Ronco Canavese (TO) e Notti Magiche a Noasca. Domenica infine sono in programma le escursioni Spirito Alpino a Sparone; Uomo e Natura: Mindfulness Trekking al laghetto Pellaud di Rhêmes-Notre-Dame; Torrenti Selvaggi a Locana ed infine la passeggiata immersiva Il Bosco Incantato di Sylvenoire a Cogne.

Sabato 8 agosto inoltre il centro L'uomo e i coltivi di Campiglia Soana ospita la conferenza narrata Prodezze vegetali con la scrittrice e artista Anna Cassarino.

Dal venerdì al lunedì è inoltre aperto il centro visitatori Acqua e Biodiversità di Rovenaud. L'ingresso è possibile prenotando la visita guidata compresa nel prezzo dell'ingresso.

redazione