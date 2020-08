A Morgex il concerto BellEmilia e altre storie di comune resistenza

Manifestazione con Luca Taddia e Fabio Cremonini organizzata da Cgil e Anpi

MORGEX. Appuntamento con l'Anpi e la Cgil sabato prossimo, 22 agosto, in piazza Principe Tomaso di Morgex alle ore 21. L'occasione è il concerto BellEmilia e altre storie di comune resistenza in cui si esibiranno il cantautore emiliano Luca Taddia, che è anche funzionario Fiom di Bologna, e Fabio Cremonini.

L'evento è organizzato dal sindacato insieme all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, al Comune e alla Pro Loco di Morgex, che spiegano: "Non si deve mai smettere di parlare di resistenza, ogni occasione è giusta per mettere in evidenza quei valori che ci appartengono da sempre. Non è un periodo facile dal punto di vista economico e politico, ma il permanere di quei capisaldi della resistenza può aiutare anche a superare momenti come questi".

redazione