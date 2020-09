A Pont-Saint-Martin l'ottava Fiera del Baratto di Libri

Iniziativa nel puro spirito del bookcrossing sabato 5 settembre

PONT-SAINT-MARTIN. Sabato 5 settembre si svolgerà l'ottava edizione della Fiera del Baratto di Libri di Pont-Saint-Martin, manifestazione organizzata dalla commissione di gestione della biblioteca M. Capra nel puro spirito del bookcrossing.

A causa delle disposizioni per l'emergenza coronavirus l'iniziativa si svolgerà in forma ridotta e con obbligo di indossare mascherina e guanti, ma sarà comunque aperta a chiunque voglia scambiare libri lasciandone uno e prendendone un altro.

La Fiera del Baratto dei Libri si svolgerà in via Emile Chanoux dalle ore 15. Alle ore 16 è in programma la presentazione del libro "Navarro - Il mondo di sotto" di Andrea Gobbi e alle ore 17.15 si svolgerà un concerto a cura del Brolyn Quintet di Modus.

redazione