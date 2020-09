Visita guidata alla mostra sull'impressionismo tedesco al MAR

iIngresso e visita saranno gratuiti in occasione dei Plaisirs de Culture

AOSTA. In occasione dei Plaisirs de Culture en Vallée d'Aoste, in calendario la prossima settimana, il Museo Archeologico Regionale di Aosta organizza una visita guidata alla mostra "Impressionismo tedesco. Liebermann, Slevogt, Corinth dal Landesmuseum di Hannover".

Condotta dalla storica dell’arte Daria Jorioz, la visita accompagnerà il visitatore alla scoperta di un progetto espositivo inedito, proposto per la prima volta in Italia e frutto della collaborazione istituzionale tra la Struttura Attività espositive e promozione identità culturale della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d’Aosta e il Landesmuseum di Hannover (Germania), che vanta una delle collezioni di Arte tedesca dell’Ottocento e del Novecento tra le più celebri al mondo.

In occasione di Plaisirs de Culture, la visita guidata e l’ingresso alla mostra 2020 saranno gratuiti. È richiesta la prenotazione (telefonando al numero 0165. 275902) e i visitatori devono indossare le mascherine.

Il personale di sorveglianza indirizzerà il flusso del pubblico e gli utenti fruiranno di entrate/uscite differenziate per rispettare le misure anti Covid. Nelle sale espositive inoltre sarà fatta rispettare la distanza minima di oltre un metro e l'afflusso sarà regolamentato.

E.G.