Assalto al castello Gamba: l'arte contemporanea invade la collezione storica

14 artisti valdostani partecipano all'evento espositivo dal 23 ottobre a Châtillon

CHATILLON. Quattordici artisti valdostani parteciperanno ad un "Assalto al castello" al museo Gamba di Châtillon, un evento che costituisce un progetto di dialogo tra la collezione storica della sede museale e l'arte contemporanea.

"La mostra punta a cogliere alcune istanze ed emergenze dell'arte contemporanea valdostana", spiega il curatore Davide Dall'Ombra. "Dedicare un'esposizione agli artisti in Valle significa accettarne l'invasione, mettersi a disposizione, in ascolto, ma anche dar loro gli strumenti di uno spazio d'espressione".

Dal 23 ottobre al 29 novembre i visitatori potranno osservare installazioni pavimentali, evocazioni di baite di montagna, dialoghi tra statue, poesie visuali, realizzazioni scultoree, carte e opere di Giuliana Cunéaz, Patrick Passuello, Jean-Claude Oberto, Barbara Tutino, Pasqualino Fracasso, Marco Bettio e Sarah Ledda, Marina Torchio, Daniele De Giorgis, Riccardo Mantelli, Andrea Carlotto, Massimo Sacchetti, Marco Jaccond, Chicco Margaroli ed Alessandro Zambianchi.

"Non una galleria di immagini - si legge nella presentazione dell'Assalto al castello -, ma 14 interventi spaziali nel percorso espositivo, nella collezione e all’esterno".

Considerate le disposizioni per l'emergenza Covid-19 è consigliato l'acquisto on line del biglietto (5 Euro, 3 € il ridotto, 2€ dai 6 ai 18 anni e gratuito per i bambini fino a 6 anni non compiuti). Per accedere al museo Gamba è necessario indossare la mascherina e rispettare la distanza minima di 1 metro. È inoltre vietato portare zaini o borse ingombranti.

C.R.