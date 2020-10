Annullata la 17esima Sagra del Miele di Châtillon

L'edizione 2020 della manifestazione era prevista il 24 e 25 ottobre

CHATILLON. La diciassettesima edizione della Sagra del Miele di Châtillon non ci sarà. L'evento era in calendario per sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020.

"Visto l'aggravarsi della situazione epidemilogica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sul territorio regionale", il sindaco di Châtillon Camillo Dujany ha firmato e diffuso la comunicazione che la XVII Sagra del Miele e dei suoi derivati "è stata annullata".

Il programma della manifestazione prevedeva laboratori di cucina per bambini, uno show cooking, la quinta edizione di Château Miel al castello Gamba, visite guidate, conferenze e la tradizionale mostra mercato di domenica con la sfilata degli apicoltori.

Quest'anno inoltre l'evento avrebbe ospitato la città del Miele di Mulazzo (Ms) con la Cooperativa Il Pungiglione e l'Association l'Abeille en Fête di Orsières (Svizzera).

redazione