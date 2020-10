A Pont-Saint-Martin il concerto Clarinettando

Il quartetto Clarimozart si esibisce con la voce recitante di Daniela Falconi

PONT-SAINT-MARTIN. Sabato prossimo, 24 ottobre, l'auditorium del Palazzetto dello sport di Pont-Saint-Martin ospita il concerto musicale Clarinettando da Mozart allo swing.

Durante la serata si esibirà il quartetto di clarinetti Clarimozart con Massimo Rissone, Edoardo Garnero, Alessandro Data, Fabrizio Cena e la voce recitante di Daniela Falconi. La direzione artistica è affidata a Fabio Funari.

In base alle restrizioni per l'emergenza Covid, per assistere all'evento è richiesta la prenotazione rivolgendosi all'associazione culturale Gli Invaghiti. L'ingresso è ad offerta libera fino ad esaurimento dei posti disponibili.

redazione