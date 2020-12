Nuova riprogrammazione degli spettacoli della Saison Culturelle

Tra il 15 e il 28 dicembre 'pur nella totale incertezza sull'evoluzione della situazione'

AOSTA. L'assessorato regionale dei beni culturali ha approvato la nuova riprogrammazione degli spettacoli della Saison Culturelle 2019/2020 sospesi a causa delle restrizioni per il Covid-19.

Le nuove date, fissate "pur nella totale incertezza sull'evoluzione della situazione e nell'auspicio di una possibile riapertura in sicurezza dei cinema e teatri", sono: il 15 dicembre Massimo Lopez e Tullio Solenghi show, il 19 e 20 dicembre il Magnificat, il 22 dicembre lo spettacolo di Massimo Polidori, il 27 e 28 dicembre l'evento con l'Evolution Dance Theater.

Per quanto riguarda la sezione Cinema, "non appena possibile, saranno indicate le nuove date delle proiezioni dei titoli rimanenti della programmazione 2019/2020 secondo un calendario finalizzato a garantire una proiezione a settimana, nell’intento di assicurare una continuità d’offerta nei primi mesi dell’anno 2021, prolungando la validità degli abbonamenti della sezione Cinema 2019/2020".

