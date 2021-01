Nati per Leggere, a Saint-Christophe incontro con le neo mamme e gestanti

Letture, filastrocche e canti per avvicinare ai libri i bambini e i genitori

SAINT-CHRISTOPHE. La biblioteca di Saint-Christophe organizza un incontro on line nell'ambito dell'iniziativa Nati per Leggere. L'evento, in calendario il 27 gennaio dalle ore 17, si intitola Voce di Mamma ed è rivolto alle donne in attesa e alle neo mamme con bimbi da 0 a 9 mesi.

"Per il bambino - si legge nella presentazione dell'iniziativa - il suono della voce è il più intimo e significativo del mondo ed è il primo ponte che lo collegherà alla sua famiglia. L’udito infatti è uno dei primi sensi che si sviluppa a livello fetale grazie al quale il bambino che verrà raccoglie stimoli percettivi provenienti dall'ambiente esterno. Non solo, il bambino è in grado di distinguere la voce materna da quella di un’altra donna. La voce materna diventa quindi un collegamento emotivo e relazionale tra “il prima”, il pancione e il “dopo”, la nascita e la vita".

L'evento proporrà letture e canti di filastrocche, rime e ninnananne e consigli per avvicinare ai libri i bambini e i genitori. Parteciperanno Marco Debernardi, referente NpL Valle d'Aosta - Associazione culturale pediatri e le ostetriche Corinne Menabreaz e Consuelo Puxeddu.

Per iscriversi è necessario contattare via e-mail la biblioteca di Saint-Christophe.

E.G.