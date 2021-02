Conferenza ad Aosta sulle vaccinazioni anti Covid

L'evento sarà diffuso in streaming da palazzo regionale il 12 febbraio



AOSTA. "Il vaccino, unica frontiera per superare il Covid?" è il titolo di una conferenza che si svolgerà il prossimo 12 febbraio alle ore 16 ad Aosta. L'iniziativa è organizzata dal Savt e patrocinata dalla Regione.

Interverranno in apertura il presidente della Regione Erik Lavevaz, l'assessore alla Sanità Salute e Politiche sociali Roberto Barmasse e il Direttore generale dell'Usl Angelo Pescarmona. Parteciperanno in collegamento streaming il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e virologo all’Università degli studi di Milano; la direttrice della Struttura complessa Igiene e sanità pubblica dell'Usl Marina Giulia Verardo; la specialista in malattie infettive Silvia Magnani e il segretario regionale della Federazione Italiana Medici di famiglia Nunzio Venturella. Modererà la conferenza il segretario del Savt Claudio Albertinelli.

L'evento sarà diffuso in streaming da palazzo regionale sul canale YouTube della Regione.

redazione