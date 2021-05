«Morte e generosità della scrittura»: incontro on line con Edoardo Lombardi Vallauri

Il professore di linguistica dialogherà con Maria Pia Simonetti sul corretto uso della lingua italiana nella scrittura e nella lettura

AOSTA. «Morte e generosità della scrittura» è il titolo di una conferenza on line organizzata dall'assessorato regionale dei beni culturali con Edoardo Lombardi Vallauri, professore di linguistica presso l'Università degli Studi Roma Tre. Argomento dell'incontro, organizzato il prossimo 25 maggio dalle ore 18.30, è l'uso corretto della lingua nella scrittura e nella lettura come competenza essenziale per migliorare la capacità di argomentare in modo complesso.

«La scrittura accurata e bella sembra non fare più parte della cultura necessaria - si legge nella presentazione dell'evento -. A parte pochi professionisti, le persone leggono e scrivono molto, ma ormai quasi solo in forme volatili e provvisorie, dove la qualità conta molto meno dell'immediatezza. L'intervento di Edoardo Lombardi Vallauri, in dialogo con Maria Pia Simonetti, sosterrà che anche se l'utilità della buona lettura e scrittura in quanto tale dovesse soccombere alla modernità, essa rimarrebbe un elemento centrale nella formazione delle persone, perché parlare, sia in privato sia davanti a estranei, rimane un'abilità estremamente utile per tutti; e a parlare veramente bene si impara solo leggendo e scrivendo testi di ottima qualità».

L'evento, organizzato nell'ambito del Maggio dei Libri 2021, sarà visibile in diretta sul portale del Sistema Bibliotecario Valdostano.

redazione