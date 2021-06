Aperte le iscrizioni al Trekking Nature 2021

Nove turni tra luglio e agosto per ragazzi dai 7 ai 14 anni

AOSTA. Aprono oggi le iscrizioni all'edizione 2021 del Trekking Nature, l'iniziativa che avvicina i ragazzi alla montagna e li educa al rispetto dell'ambiente attraverso il divertimento. Il tema scelto per quest'anno è "Riciclo e riuso: come ridare nuova vita agli oggetti".

I ragazzi tra i 7 e i 14 anni residenti in Valle d'Aosta possono scegliere fra nove turni proposti tra il 5 luglio e il 6 agosto prossimi, con un eventuale turno aggiuntivo che sarà attivato in base al numero di adesioni. Per i più piccoli il Trekking Nature prevede il pernottamento in una struttura con attività sportive, animazioni, giochi ed escursioni nella zona circostante mentre ai ragazzi più grandi sarà proposto un turno itinerante con due trasferimenti a piedi.

Le adesioni sono possibili entro il 15 giugno attraverso il sito web della Regione. Le quote di partecipazione (200 euro per i turni stanziali e 220 euro per quelli itineranti) sono da versare solo dopo la selezione dei partecipanti, prevista il 17 giugno.

Il 28 giugno è anche previsto un incontro virtuale con le famiglie per illustrare programmi e modalità di organizzazione dell'iniziativa.

redazione