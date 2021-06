Annullata la Festa del Lardo di Arnad 2021

L'annuncio del comitato Lo Doil: non riteniamo di poter svolgere l'evento nel rispetto delle regole anti Covid-19

ARNAD. La Festa del Lardo di Arnad edizione 2021, prevista in agosto, non ci sarà per via dell'emergenza sanitaria. La comunicazione arriva dal comitato organizzatore Lo Doil.

«Considerato il protrarsi delle misure di restrizione, pur pensando che possano essere allentate durante l'estate, stante il tipo e la dimensione della Festa, che richiama migliaia di persone, non riteniamo di poter svolgere tale evento nel pieno rispetto delle regole».

Tutto rimandato al prossimo anno quindi. «Confidiamo nel ritorno alla normalità nel 2022, per dare corso alla 51 Festa del Vda Lard d'Arnad DOP inclusiva di tutti i servizi che hanno caratterizzato le passate edizioni», dice ancora il comitato. «Invitiamo tutti durante il periodo estivo a visitare il territorio di Arnad e le sue aziende enogastronomiche, nonché a fermarsi per gustare i prodotti tipici nelle varie attività ricettive».

redazione