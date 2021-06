Cantine Aperte torna domenica 20 giugno

Visite e degustazioni in cinque cantine della Valle d'Aosta

AOSTA. Torna in Valle d'Aosta Cantine Aperte, l'evento dedicato alle degustazioni di vini e alla scoperta dell'enocultura organizzato dal Movimento Turismo del Vino.

L'appuntamento è per domenica prossima, 20 giugno, dalle ore 10 alle ore 18, in cinque aziende del territorio che hanno aderito a questa particolare edizione della manifestazione organizzata nel rispetto delle misure contro il Covid-19.

Le aziende che partecipano sono La Vrille di Verrayes, Maison Agricole D&D di Aosta, Clos Blanc di Jovençan e, a Saint-Pierre, le aziende Di Barrò e Le Grain. Con un'offerta di 15 Euro si riceverà bicchiere e pochette per degustare tutti i vini.

Le visite con degustazioni sono aperte a piccoli gruppi con obbligo di prenotare direttamente in azienda «per garantire un’accoglienza di qualità e rispettosa delle normative previste», sottoliena il Movimento Turismo del Vino. «Sicurezza e salute saranno, infatti, tra le parole d’ordine di Cantine Aperte 2021, senza dimenticare gli altri principi che MTV persegue da tempo, i quali, soprattutto in questi difficili mesi, trovano un significato ancora più profondo: rispetto per l’ambiente, riscoperta dei territori e delle tradizioni, empatia e coinvolgimento».

E.G.