La Bibliothèque régionale accueille l'exposition Les Valdôtains dans le monde

L'exposition était amenagée en l'ancienne église Saint-Laurent d'Aoste fermé a cause du Covid-19

Aménagée en l'ancienne église Saint-Laurent d'Aoste jusqu'au 31 mai dernier, l'exposition « Les Valdôtains dans le monde – Hier et aujourd'hui » vient de s'installer dans le Foyer de la Bibliothèque « Bruno Salvadori » d'Aoste, où le public pourra la visiter à partir du 1er juillet.

Le confinement imposé par la Covid-19 ayant empêché l'ouverture de l'espace Saint-Laurent pendant les mois d'avril et de mai, très peu de gens ont pu avoir accès à cette exposition

Lancé il y a deux ans, le projet « Mémoire de l'émigration » vise à reconstruire l'histoire la plus complète possible des migrations liées à la Vallée d'Aoste, terre qui a vu, selon les époques, partir et arriver des milliers de personnes, dont les vicissitudes ont façonné la région au cours du temps.

Jusqu'au 30 septembre prochain, le public pourra donc en savoir plus sur « Les Valdôtains dans le monde – Hier et aujourd'hui » en se rendant tout simplement à la Bibliothèque durant l'horaire d'ouverture de celle-ci, avec la seule exception des 21, 22 et 23 août, durant lesquels l'exposition se déplacera à Arnad, dans le cadre de la fête des émigrés.

