Valtournenche conferma la Settimana del Cervino 2021

Dal 12 al 18 luglio eventi culturali, attività sportive e appuntamenti musicali ai piedi della montagna 'perfetta'

Nell'estate 2021 Valtournenche non farà mancare a residenti e turisti la Settimana del Cervino, sette giorni di attività ed eventi che celebrano la montagna "prefetta".

Dal 12 al 18 luglio la località valdostana sarà animata da iniziative sportive, appuntamenti culturali, mercatini dell'artigianato e una speciale serata dedicata al Cervino. Inoltre nel corso della manifestazione ci sarà la possibilità di soggiornare a prezzi speciali.

Lo sport all'aria aperta la farà da padrone durante la Settimana del Cervino. In programma ci sono attività con le guide alpine, ascensioni, lezioni di sci e snowboard, tour in mountain bike, lezioni di yoga, attività di equitazione e poi ancora golf, parapendio, nordic walking e trekking ambientale. Attività per adulti, ragazzi e bambini per vivere appieno la montagna all'ombra della Gran Becca.

Nei momenti di relax sarà possibile partecipare alle visite guidate negli atelier degli artigiani e degli scultori di Valtournenche e assistere ad eventi musicali e culturali.

Sabato 17 luglio in particolare in piazzetta delle Guide si susseguiranno le presentazioni di libri dedicati alla montagna, al Cervino, al lupo intervallati dall'esibizione dei Pifferi di Montalto Dora e dalla premiazione del progetto fotografico La Montagna al Sicuro. Nello stesso giorno Valtournenche e Breuil Cervinia ospiteranno anche la tappa del Giro ciclistico della Valle d'Aosta.

