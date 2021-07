Tre libri per i Pomeriggi Letterari dell'associazione Borgo di Bard

Il 17 e 24 luglio e il 15 agosto presso la sala consiliare di Bard

Inizia la stagione del Pomeriggi Letterari dell'associazione Borgo di Bard. A luglio e agosto la rassegna propone tre libri che raccontano tre diversi aspetti della vita e della storia di Bard.

Gli incontri, programmati tutti nella sala consiliare dalle ore 17.30, inizieranno il 17 luglio con Roberto Parmagnini e il volume "Messaggi Vibrazioni Energie".

Il 24 luglio Daniela Ghirardo presenterà il libro "Balme Balmit e Barmet - Passeggiate per tutte le stagioni" con particolare riferimento a Bard e alla Bassa Valle.

L'ultimo appuntamento è in calendario il 15 agosto, in occasione della festa patronale, con l'autrice Laura Decanale Bertoni che presenterà "Impronte su Bard" che racconta il Comune di Bard tra fine '700 e la Prima Guerra mondiale. Con questo volume - si legge nella presentazione - l'autrice esamina lo sviluppo di questo centro, nel suo inconfondibile stile narrativo e descrive le circostanze più rilevanti che hanno contrassegnato la comunità sempre connessa alla fortezza che lo domina. Nel testo si susseguono e segnano l'evoluzione di Bard, che passa dalla fine del Settecento al Congresso di Vienna, alla Prima guerra di indipendenza, sino alla riforme liberali di Cavour e al “Terzo Régiment des Socques”, per giungere all'Unità d'Italia. Il volume è arricchito dalla pubblicazione di parte dei Regolamenti di Polizia urbana e rurale, da fotografie d'epoca e da racconti e testimonianze inedite.

