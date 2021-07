Inizia sabato 24 luglio il Mountain's Choir Festival 2021

Adesioni aperte per i cori che vogliono partecipare al festival

Tre concerti organizzati ai piedi dei tre "giganti" della Valle d'Aosta - il Monte Rosa, il Cervino e il Monte Bianco - sono gli eventi trainanti del Festival di cori di montagna organizzato nel corso dell'estate e dell'autunno 2021. Attorno a questi tre appuntamenti già definiti la rassegna propone sedici date che i cori della Valle d'Aosta possono scegliere per organizzare la propria esibizione.

Il Mountain's Choir Festival 2021 inizierà sabato 24 luglio con uno stage aperto dal maestro Alessandro Ledda presso l'area sportiva di Antey-Saint-André. Seguirà domenica 25, presso la chiesetta degli Alpini di Breuil Cervinia, il concerto del coro CET di Milano. Nel fine settimana del 21 e 22 agosto il festival si sposterà a Gressoney-La-Trinité, ai piedi del Monte Rosa, con il concerto del coro Animae Voces di Bagno a Ripoli (Fi) preceduto da uno stage con il maestro Edoardo Materassi al salone Ben Renon di Donnas. Chiuderà la rassegna il coro Giovanile Dauno U. Giordano di Foggia, al Jardin de l'Ange di Courmayeur, domenica 3 ottobre. Sabato 2 il maestro Luciano Fiore proporrà uno stage ad Aosta.

Tutti gli altri week end estivi sono a disposizione dei gruppi che vorranno aderire al festival. Per il fine settimana del 31 luglio - 1° agosto le adesioni vanno presentate entro il 26 luglio, per i fine settimana di agosto entro il 2 agosto e per le date di settembre entro il 30 agosto.

Il Mountain's Choir Festival è organizzato dall'Associazione Chorus Inside Valle d’Aosta Vallée d’Aoste e realizzato con il Fondo unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura e con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dai comuni valdostani che ospiteranno stage e concerti. I cori che aderiscono potranno organizzare un concerto nel proprio comune o in zone limitrofe e le spese Siae della serata saranno pagate dall'organizzazione.







Elena Giovinazzo