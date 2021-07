Serata con François Burgay e le Alte Vie dimenticate della Valle d'Aosta

L'evento è organizzato dalla biblioteca comunale di Arvier

Il salone polivalente comunale di Arvier ospiterà una serata dedicata alle Alte Vie della Valle d'Aosta dimenticate. L'occasione è una conferenza con François Burgay, autore del libro intitolato proprio "Le Alte Vie Dimenticate", organizzata dalla biblioteca comunale il 31 luglio alle ore 20.45.

Burgay, autore del libro edito nel 2014 sull'Alta Via selvaggia e l'Alta Via dei ghiacciai, ha partecipato a diverse campagne di ricerca alle isole Svalbard, in Groenlandia, al Colle Gnifetti per la missione Ice Memory e testimonia con l'analisi la rapida fusione e l'inquinamento dei ghiacciai; Marco Camandona ne è diretto e preoccupato osservatore nelle sue ascensioni sulle Alpi e nelle spedizioni in Himalaya e sui monti dell'Africa. Modera l'incontro il giornalista de La Stampa Enrico Martinet.

Per partecipare alla conferenza è consigliata la prenotazione telefonando in biblioteca (0165/99279) a causa della ridotta capienza della sale per le norme anti Covid-19.

C.R.