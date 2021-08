Massimo Recalcati alla rassegna Forte di Bard Incontri

Il 26 agosto con il libro Il grido di Giobbe

Massimo Recalcati sarà ospite della rassegna Forte di Bard Incontri con una serata di prosecuzione del suo lavoro di analisi e lettura della Bibbia. Lo scrittore si concentrerà sulla figura di Giobbe con il libro "Il grido di Giobbe" (ed. Einaudi).

«Perché a Giobbe capitò tutto questo dolore, fino ad aver subito la pena più grande ovvero la morte dei figli? - si legge nella presentazione dell'evento - Tutti se lo chiedono leggendo la Bibbia e allora, proprio partendo da questo interrogativo, Recalcati ha voluto provare a dare risposte, sempre offrendo un punto di vista psicoanalitico. Dio colpisce Giobbe non per punizione, perché nulla ha commesso, e neppure per vendetta, perché non aveva inferto dolore a nessuno. Nella posizione di chi è colpito ingiustamente, Giobbe vacilla, ma non cede all’odio e mantiene ferma la sua fede».

L'incontro, promosso in collaborazione con la Libreria Mondadori di Ivrea, si svolgerà il 26 agosto alle ore 21 al Forte di Bard. Per accedere sono necessari prenotazione e certificazione verde Covid.

redazione