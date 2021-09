L'Association des Vignerons di Sarre Chesallet festeggia i 50 anni

Sabato 11 settembre passeggiata e degustazioni tra le vigne

L'Association des Vignerons di Sarre et Chesallet spegne quest'anno 50 candeline e per festeggiare il mezzo secolo di attività organizza una giornata speciale il prossimo 11 settembre.

Nel primo pomeriggio, dalle ore 14.30, l'associazione proporrà una promenade di circa 5 chilometri tra i vigneti lungo un tratto del percorso "Vignes et terroir" con punti degustazione (è richiesta la prenotazione contattando il numero di telefono 3348095465). Dalle 15.30 all'espace La Turbie, l'area verde del municipio, ancora degustazioni di vini locali e merenda per i bambini in collaborazione con la Pro Loco e con la musica dei Bazar Cafè.

Per il 50° anniversario inoltre la biblioteca comunale ospiterà una esposizione dedicata all'attività dell'associazione.

Per partecipare è necessario il green pass Covid. In caso di maltempo le iniziative saranno posticipate al sabato successivo, il 18 settembre.

redazione