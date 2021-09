Sabato 18 settembre 'Metti in moto il dono'

Una passeggiata in moto per ricordare l'importanza di donare il sangue

Sono aperte le adesioni a "Metti in moto il dono", una passeggiata motociclista per sostenere il valore della vita che si svolgerà tra Aosta e il Colle del Gran San Bernardo. L'iniziativa è promossa della Fidas, con il patrocinio del Comune di Aosta, per ricordare a tutti l'importanza della donazione di sangue.

L'evento, a partecipazione gratuita, si svolgerà sabato 18 settembre (iscrizione obbligatoria entro sabato 11 contattando il numero 3488418095). Il programma prevede il benvenuto alla staffetta Fidas proveniente da Cuneo dal piazzale Ducler di Aosta alle ore 9.30 con il saluto delle autorità e la distribuzione gratuita di gadgets. La partenza è fissata alle ore 10.30 e l'arrivo al colle del Gran San Bernardo alle ore 12.30. Previsto anche il pranzo al ristorante Du Lac.

In caso di maltempo la passeggiata in moto sarà annullata.

