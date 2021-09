'Vent'anni dopo: Afghanistan e 11 settembre', conferenza ad Aosta

Interverranno Giuliano Battiston, Laura Iucci, Francesco Marone e Silvia Ricchieri

"Vent'anni dopo: Afghanistan e 11 settembre" è il titolo della conferenza che si svolgerà il prossimo 10 settembre nella sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta.

La conferenza intende «stimolare riflessioni su eventi complessi che sembrano interessare solo contesti lontani, ma che in realtà toccano da vicino tutti quanti noi», spiegano gli organizzatori dell'UniVdA e dell'Amministrazione regionale.

Interverranno Giuliano Battiston, direttore di Lettera22 e collaboratore per quotidiani e riviste; Laura Iucci, responsabile del programma raccolta fondi dell'Unhcr – Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della campagna "Fantastica Routine" per i bambini rifugiati nel mondo; Francesco Marone, docente di relazioni internazionali presso l'Università della Valle d'Aosta e collaboratore dell'ISPI, e Silvia Ricchieri, ondatrice della ong Cospe in Afghanistan in progetti per la difesa dei diritti umani e che ha contribuito alla recente evacuazione di un gruppo di calciatrici di Herat. Gli interventi saranno coordinati da Patrik Vesan, docente di Scienza politica presso l'Università della Valle d'Aosta.

La conferenza si svolgerà in presenza con posti limitati (prenotazioni on line tramite il portale Sistema bibliotecario valdostano e obbligo di green pass Covid) e potrà essere seguita in streaming.

