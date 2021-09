Il Festival T*Danse 2021 celebra l'innovazione e la ricerca artistica

Dal 13 settembre con la compagnia OLGA_ cirqAnalogique e Andrea Salustri

Un programma all’insegna del nuovo circo è quello proposto tra il 13 settembre e il 26 ottobre 2021 da T*Danse - Danse et Technologie - Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta. Il festival organizzato da TiDA - Teatro Instabile di Aosta e dalla Cittadella dei Giovani di Aosta, con la direzione artistica di Marco Chenevier e Francesca Fini e supportato dalla piattaforma Circus Next, vivrà quest’anno di una versione ridotta che però non manca di valorizzare i punti salienti della storia quinquennale di questo festival.

A partire dal rapporto con il territorio, anima centrale che T*Danse grazie al sostegno di “Club degli host”, del partenariato con le numerose scuole di danza della regione e del coinvolgimento degli studenti del liceo artistico. Così per ben due settimane porterà sul territorio la Compagnia OLGA_ cirqAnalogique, compagnia francese nata a Tolosa nel 2017 e ora selezionata per il programma europeo per lo sviluppo della drammaturgia contemporanea per il circo Circus Next. Durante la residenza, dal 13 al 26 settembre nella sala polivalente di Arvier, la compagnia condividerà con il territorio le pratiche e i processi creativi alla base della ricerca artistica che continua a sviluppare lo spettacolo LP (Long Play). Giovedì 24 settembre alle 17:30 l’apertura pubblica della Sala polivalente di Arvier consentirà a tutti coloro che avranno prenotato di assistere gratuitamente a LP (Long Play) ed entrare nel mondo sotterraneo nascosto dietro la maschera del quotidiano di cavi, software, tacchi alti e barba. Assistere a un grido di resistenza che rende omaggio alla generazione del nuovo millennio.

Fuochi d’artificio anche per il secondo appuntamento, prestigiosissimo: la prima nazionale di Materia di Andrea Salustri. Artista eclettico, il giovane romano fa i primi passi come artista di strada e dopo la laurea cum laude in Filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma, decide di trasferirsi a Berlino. Qui comincia a dedicarsi alla danza contemporanea, percorso attraverso cui approderà a Materia, un lavoro circense già in programma nell’edizione 2020 di T*Danse, ma che la pandemia ha costretto a rimandare. In Materia lo spettacolo è destrutturato in una performance visiva e sonora. Si esplorano le possibilità del polistirolo, rendendolo vivo e protagonista degli eventi in scena. Il ruolo del performer si sposta verso quello del facilitatore, e il focus è costantemente negoziato tra oggetto, manipolatore e manipolazione.

Due appuntamenti che sono audaci proposte appositamente scelte da T*Danse per affermare l’importanza dell’innovazione e della ricerca artistica e continuare a proporre lavori all’insegna della contemporaneità sul territorio regionale valdostano.

Veronica Pederzolli