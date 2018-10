Nelle piazze della Valle d'Aosta la campagna Io non Rischio

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Stand informativi per la campagna di sensibilizzazione sui rischi del territorio

AOSTA. La campagna di sensibilizzazione "Io non rischio" torna in Valle d'Aosta. Nel centro di Aosta, in piazza Chanoux, e nelle piazze di Morgex, Saint-Vincent, Verrès e Valtournenche il 13 e 14 ottobre, in contemporanea con altre 500 località in tutta Italia, le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile in collaborazione con la Struttura regionale di Protezione civile della Presidenza della Regione, promuoveranno attivamente Io non rischio per incontrare la popolazione, informarla sui principali rischi presenti sul territorio regionale, sulle misure di autoprotezione e buone pratiche di Protezione civile, distribuendo materiale informativo, schede e pieghevoli, utili per conoscere meglio i fenomeni naturali del terremoto e dell’alluvione.

Protagonisti e strumenti interattivi, realizzati dai Volontari, saranno il “totem” per conoscere il terremoto e le “goccioline” per far amicizia con l’alluvione. Attraverso la linea del tempo poi sarà possibile fare un percorso della memoria per leggere o ricordare gli eventi passati accaduti sul nostro territorio.

Il ruolo principale attivo sarà svolto dai comunicatori Volontari di Protezione civile, appositamente formati e preparati dai partner della campagna (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile – RELUIS, INGV, ANPAS e Struttura regionale di protezione civile).

Nell'ambito della campagna sulla sicurezza del territorio, all'Espace Aosta ha aperto la mostra Terremoti d’Italia.





redazione