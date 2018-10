L'associazione Alice in campo per la lotta all'ictus cerebrale

Valutazione attuale: 0 / 5

Il 27 ottobre screening nella sede dell'associazione

AOSTA. Il 27 ottobre 2018 si celebra la XIV Giornata mondiale contro l'ictus cerebrale. Per l'occasione i volontari dell'associazione Alice invitano i valdostani ad effettuare uno screening recandosi nella sede di via Lucat ad Aosta dalle ore 8 alle ore 12.30 (prenotandosi al numero 340 6126377).

In Valle d'Aosta la speciale giornata sarà ricordata anche con l'illuminazione speciale di verde dell'Arco d'Augusto dalle ore 19. Questa iniziativa «vuole essere un segnale - sottolinea l'associazione Alice - per ricordare quanto sia importante conoscere e riconoscere questa malattia. Conoscerla per contrastarla con un sano stile di vita e con gli opportuni controlli medici. Riconoscerla al suo esordio per evitarne le conseguenze sovente devastanti».

Clara Rossi