Maltempo in Valle d'Aosta, scatta la criticità di livello 1

Piogge intense e calo delle temperature in serata. Quota neve a 1.300 metri

AOSTA. Il Centro funzionale della Regione auonoma Valle d'Aosta ha diramato un bollettino di criticità per le piogge che si stanno verificando in queste ore sulla nostra regione. La criticità è di livello 1, "ordinaria", e riguarda tutto il territorio regionale per precipitazioni forti e per la situazione di versanti e i torrenti.

«Saranno possibili fenomeni di caduta di massi e frane superficiali - si legge nel bolletino - con possibili interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche. I corsi d’acqua laterali subiranno un incremento dei livelli con possibili locali fenomeni di esondazione. Non sono attesi fenomeni di esondazione lungo il corso della Dora Baltea.»

Per la giornata di oggi, lunedì, il limite neve è previsto attorno ai 1800/2000 metri e nella notte scenderà a fino a 1.300 metri circa di pari passo con il sensibile calo delle temperature atteso a fine giornata.

E.G.