A Châtillon un incontro informativo sulla fibromialgia

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



L'iniziativa è dell'Associazione Sindrome Fibromialgica Valle d'Aosta

CHATILLON. "Un sorriso per la fibromialgia" è il titolo di un incontro che si svolgerà venerdì prossimo a Châtillon, alle ore 20.30, presso l'Hotel Londres di via Chanoux. Organizzato dall'Associazione Sindrome Fibromialgica Valle d'Aosta, la serata vuole essere un momento di sensibilizzazione dedicato a questa patologia.

Nel corso della serata Daniela Barrera e Milena Carlin, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione, presenteranno l'attività svolta e il progetto "Un sorriso per la fibromialgia" finanziato dal consiglio regionale e dall'assessorato regionale della sanità, la cui sintesi è rappresentata da un dvd che sarà proiettato in sala prodotto dalla compagnia teatrale Passe Partout di Aosta per rappresentare in chiave ironica la vita quotidiana del paziente con fibromialgia.

L'appuntamento di venerdì fa seguito ad altre serate organizzate a settembre e ottobre Aosta a Morgex. Il quarto ed ultimo incontro si svolgerà il 14 dicembre alla Cave des Onze Communes di Aymavilles.

E.G.