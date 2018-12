Giornata mondiale Aids: test anonimi e gratuiti all'ospedale Parini

0 0 0 s2smodern

Tre i nuovi casi registrati in Valle d'Aosta nel 2018

AOSTA. Oggi, 1° dicembre, si celebra la Giornata mondiale per la lotta all'Aids. In Valle d'Aosta nel 2018 sono tre i nuovi casi registrati (due uomini e una donna); dal 2015 ad oggi questa cifra sale a sedici (quattordici maschi e due femmine) e, di questi, in tredici hanno contratto il virus con rapporti sessuali non protetti.

«I dati sono in linea con le medie nazionali ed anche il trend è costante», spiega Alberto Catania, responsabile della Struttura semplice di Malattie infettive. «Il profilo del soggetto sieropositivo è quello dell’eterosessuale (soprattutto maschio) di età tra i quaranta e i cinquant’anni, mentre sono in diminuzione i riscontri del contagio fra gli omosessuali e i tossicodipendenti. Quello che emerge della rilevazioni, purtroppo, è che la diagnosi spesso è tardiva».

Per contribuire a contrastare questa tendenza il Laboratorio Microbiologico dell'ospedale Parini di Aosta (ingresso da via Chalinge) organizza dei test HIV anonimi e gratuiti nei giorni di martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7 dicembre tra ore 8.30 e le ore 12. Gli infettivololgi inoltre saranno a disposizione per attività di counselling.

«È fondamentale prendere coscienza del problema, per limitare la diffusione della malattia e per indirizzare le persone contagiate verso le terapie più efficaci, adesso molto semplici da assumere. La prevenzione e la sensibilizzazione sono leve strategiche fondamentali», aggiunge Catania.

E.G.